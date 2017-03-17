日本成功發射情報蒐集衛星 以掌握北韓發射導彈動向
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）17日上午10點20分，從九州鹿兒島縣種子島太空中心成功發射情報蒐集衛星升空，衛星已順利進入預定軌道。情蒐衛星是可從太空監測地面的偵察衛星，用來掌握北韓導彈發射設施的動向、監視日本周邊海域等。
日本三菱重工與宇宙航空研究開發機構合作，17日成功發射搭載著「雷達5號」情蒐衛星的H-2A火箭升空，將取代2011年12月發射的雷達3號機。
雷達5號機將繞著地球飛行，拍攝地面、海上的各種地方，通過向地面發射電波後捕捉反射，故在夜間和惡劣氣候下也可獲知地面狀況。研發費用約371億日圓（約新台幣101億元），發射費用為106億日圓(約新台幣29億元)。
日本首相安倍晉三表示，「將最大限度地運用情報衛星，讓日本的安全保障與危機管理做到萬無一失。」
北韓1998年發射一枚中程飛彈越過日本，射入西太平洋。日本為因應北韓的突發之舉，2003年開始發射情蒐衛星，現在分為可在白天拍攝地球影像的3枚光學衛星，以及在夜晚及天候差的情形下，用電波拍攝的4枚雷達衛星。
日本政府2016年修訂的宇宙(太空)基本計畫表中明確記載，今後將進一步增加情蒐衛星，目標是含數據中繼衛星在內達到10枚情蒐衛星，屆時可以每天數回地拍攝地球上的所有地點。
日本政府用於開發情蒐衛生和發射的國家經費已逾1兆2千億日圓(約新台幣3272億日圓)，政府的新年度預算案中也編列了620億日圓(169億元)。
(中時)
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