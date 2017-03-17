大葉大學「企業傳承一代班」 施振榮分享王道經營經驗
彰化縣工商發展投資策進會與智榮文教基金會合作，在大葉大學辦理「企業傳承一代班」， 17日下午始業式，邀請彰化縣長魏明谷與會，並由基金會董事長施振榮分享王道經營與傳承等實務經驗，幫助彰化在地企業了解如何永續經營。
三天課程共計有30名企業主報名參與；施振榮以自身45年的經驗分享「王道」經營的三大信念：「創造價值、利益平衡、永續經營」。他認為最重要也最值得傳承的，是無形價值觀；要永續經營，必須及早開始準備，充分授權、放手讓年輕世代能在決策中學習成長。
魏明谷說，彰化縣是中小企業的原鄉，登記工廠數近1萬7千多家，對彰化產業發展與經濟繁榮，扮演很重要的角色；縣府很高興與大葉大學建立合作夥伴關係，藉由產官學合作，讓企業根留在彰化，為彰化這片土地打拚。
魏明谷指出，彰化縣許多企業都是家族企業，早年第一代創業者，已陸續面臨交棒問題，但在接班過程中，不同世代領導人在思想、作法上，會存有一些落差，透過講座交流意見，學習相關要領，可幫助企業的接班過程更順遂。
工商策進會總幹事梁志傑表示，今年再度邀請基金會設計規畫企業傳承課程，除了請來施振榮董事長，還有台大會計系教授劉順仁、相聲瓦舍團長馮翊綱、TAAZE讀冊生活董事長張天立等人，進行課程學習與實務經驗分享，希望幫助兩代企業領導人突破交棒瓶頸。
大葉大學校長歐嘉瑞說，在拜讀施董著作後，將其王道解讀為新時代領導者需要的世界觀、一種心的修練，是施董數十年來的寶貴心得，參與學員將能學習到真正的王道精隨與如何貫徹執行企業永續精神的核心價值，大葉大學在地扎根的治學方向也將與企業相輔相成，為彰化縣產業發展，發揮更好的綜效。
(中時)
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