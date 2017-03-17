NU SKIN全台首家體驗館明港都開幕 推福袋紅包
因應「線下體驗，線上購買」趨勢，深耕台灣25年的NU SKIN，看中港都發展潛力，明天台灣首家「如新生活體驗館」將正式打入高雄巨蛋商圈，耗時近1年籌備，打造占地300坪，以時尚科技感的全新樣貌及開放互動式體驗設計，帶給大高雄消費者創新的生活體驗，明天上午10點開幕還有福袋紅包活動。
NU SKIN全台共有6間生活體驗館分佈在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄。台灣總裁張佩玲表示：NU SKIN 25年前來台即看好高雄具國際發展潛力，剛來台即在高雄開立分公司，深耕NU SKIN在南部的市場佈局。
她指出，目前南部市場佔 NU SKIN 在台營業額約20%，實力不容小覷，NU SKIN 事業平台已成功協助許多事業夥伴創業，培育出10多位年營業額破億元，累計收入超過1.5億新台幣的企業家，相信NU SKIN如新高雄生活體驗館在巨蛋商圈開幕後，將為NU SKIN台灣再添優異的表現。
「NU SKIN如新高雄生活體驗館」占地約300坪，位於博愛路三段，緊鄰高雄巨蛋，交通便利，人潮密度高，全館共有兩層，建材、裝潢、塗料均以環保考量規劃打造。
為讓每位到訪的消費者都有賓至如歸的優越體驗，高雄如新生活體驗館處處有驚喜，包括：一樓大廳：產品體驗區、互動遊戲區，讓消費者體驗產品/品牌/獎勵旅遊；二樓訓練教室及洽談區：四間訓練教室，最多可容納200多人，讓夥伴可以靈活運用，並擴大洽談區，提供更舒適的空間。
此外，NU SKIN如新善的力量慈善基金會，長期積極投入高雄在地公益活動，包括: 2011年為高雄13所偏鄉學校進行7384人的先心病的篩檢，幫助211個案例確診並接受治療；2012年與伊甸鳳山早療機構合作，如新夥伴們每年定期幫忙照顧小朋友、打掃環境等，投入近3,000小時志工時數；2014年高雄氣爆事故時，即於第一時間即捐款300萬給高雄市英勇義消團隊。
2015年贊助100萬給位在高雄海拔1000公尺山區的桃源國中合唱團圓夢，赴英國愛丁堡藝術節表演，也讓台灣的天籟之音遠揚國際。張佩玲強調，NU SKIN將持續努力發揚善的力量授人以漁的理念，並提供酬報優渥的事業機會，讓更多南部鄉親在地過得幸福，創造更多微笑。
(中時)
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