校際書約需先報審 藍委批教部設檢查哨

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立法院教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩今表示，教育部通函各大學未來校際簽署的書約，需1個月前報審是無事找事，反滲透法還未通過，教部就開始為兩岸交流設檢查哨。

教育部長潘文忠今天宣布，共有72所大專校院，涉與中國大陸出具「不適當的承諾書」，將立即發函糾正。並要求未來校際簽署的書約，都需於1個月前報審。

對此，柯志恩表示，所謂「承諾書」根本是有心人士刻意炒作的假議題，教育部竟要通函各大學未來將類似文件視為「協議之附件」。她說，教部對雞毛蒜皮事管很大，無事找事。

柯志恩說，「反滲透法」還未通過，教部就開始為兩岸交流設下檢查哨，未來兩岸校際間不論何種文書往來，是否都將以同樣標準一一審查？

她表示，教部調查結果凸顯「承諾書」，根本在大學校內無足輕重、無關緊要，既無法律效力，更無涉學術講學自由，甚至對陸生選課、行動毫無約束力。對岸要求我方大學提供的承諾書其實是「有名無實」。

柯志恩說，所謂校際簽署的正式書約，都須報部審查。難道原本由系所助理可處理的小事，都要送至教育部長官的桌上一一審查？若任何書面文件都要送到教育部審查，是否反而讓行政干擾正常的學術交流。1060317

(中央社)