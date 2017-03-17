美不重返六方會談 陸外交部批評

美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）說，不打算重返六方會談，並希望中俄像美一樣擔憂北韓問題。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸對朝鮮半島局勢的關心會比美國少嗎？

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，朝鮮半島就在「中國的家門口」，會有任何人覺得「中方對半島局勢的關心比美方少嗎？」身為朝鮮半島近鄰，中國大陸會比任何一個國家都更有理由擔心朝鮮半島局勢，也更有理由為維護朝鮮半島和平穩定發揮建設性作用。

她表示，由於受各種因素影響，目前六方會談處於實質停滯狀態。但中國大陸始終認為，六方會談是解決半島問題的有效平台。

另外，對於媒體報導，終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）的X波段雷達已運抵南韓，華春瑩表示，南韓外交部已向中國大陸澄清，有關報導並不屬實。但中國大陸仍敦促有關各方立即停止THAAD相關的部署進程。

她還說，THAAD系統配備的X波段雷達探測距離可達2000公里以上，監測預警範圍深入亞洲大陸腹地，「遠遠超出韓國應對外來核導威脅的範疇」，有關措施「不能建立在損害中國安全利益的基礎上」。1060317

(中央社)