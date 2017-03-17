李克強22日至29日出訪紐澳

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中國大陸外交部今天公布，大陸國務院總理李克強將於22日至29日前往澳洲和紐西蘭訪問。

新華社報導，大陸外交部發言人華春瑩宣布，應澳洲和紐西蘭總理邀請，李克強將於22日至29日前往澳洲進行正式訪問並舉行第五輪中澳總理年度會晤，並前往紐西蘭進行正式訪問。1060317

(中央社)