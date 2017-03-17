芥菜分身變變變 南庄慢食新體驗
酸菜、福菜、梅乾菜其實本是一家，全都由芥菜（俗稱長年菜）分別發酵、擠壓或風乾製成，明天登場的南庄慢食節將以「芥菜」為主軸，推廣國際慢城「吃在地、食當季」理念。
苗栗縣南庄鄉去年2月通過國際慢城認證，為推廣慢城「吃在地、食當季」的健康飲食理念，縣府與南庄鄉公所、南庄鄉農會明天上午將南庄鄉遊客服務中心舉辦「芥菜的一生─慢食新體驗」活動。
活動將邀請南庄鄉慢城認證商家、休閒農業區業者設攤，推廣在地食材與物產，並以「芥菜」為主軸，除邀請民眾以走秀呈現芥菜、酸菜、福菜、梅乾菜等4階段芥菜變化樣貌外，也規劃「一筒福趣」，教導民眾如何擠福菜、裝罐保存，讓客家美味牢牢封存不變質。
縣府表示，芥菜（俗稱長年菜），是客庄傳統年菜的重要元素，芥菜葉長象徵長壽，初嚐略帶苦味、食後回甘象徵苦盡甘來；酸菜、福菜、梅乾菜則由芥菜發酵或擠壓、風乾製成，凸顯出客家族群勤儉樸實，善加保存食材不浪費。
縣府指出，南庄鄉以得天獨厚地理及氣候環境孕育出「高冷芥菜」，經南庄鄉農會輔導農民以限定吉園圃產銷班供應食材，全程採人工自然發酵製作酸菜、再經擠壓製成福菜、或經風乾成為梅乾菜，入菜烹調出道道美味佳餚，成為到訪旅客必嚐客家經典料理，歡迎民眾屆時到場體驗芥菜的多變美味。1060317
(中央社)
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