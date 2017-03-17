陳菊陳金德18日高雄同台 成政壇焦點
響應植樹月活動，中油董事長陳金德明早將和高雄市長陳菊一起出席高雄市聯合植樹活動，但因立委林岱樺遭爆關說中油人事案指涉高雄初選之爭，雙陳同台引發各界關注。
中油公司今天表示，為配合政府今年植樹月「植樹護林 守護台灣」活動，陳菊和陳金德明天上午將共同出席高雄市聯合植樹活動，陪民眾共同種下上千株苗木，以綠意美化梓官區內遷葬後的空地。
不過由於民進黨籍立委林岱樺昨天遭爆料關說中油人事案，欲角逐高雄市長的她昨晚召開記者會時表示，質疑黨內初選已從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭；陳金德今天也出面闢謠，還說若是他指使就會請辭。
由於陳菊力挺綠委劉世芳參選高雄市長，加上陳金德先前曾任高雄市副市長，整起事件引發政壇熱議，預料雙陳明日同台，將引發各界高度關注。1060317
(中央社)
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