超級虎口 桃園區中山路2處巷增設紅綠燈

桃園區中山路425及524巷遭民眾指為「超級虎口」，在立委段宜康執行長黃永鎮（中）、市議員黃婉如（左二）等人爭取下，市長鄭文燦（左二）允諾要增設紅路燈，降低車禍發生。（甘嘉雯攝）

市議員黃婉如（右）到場關心。（甘嘉雯翻攝）

桃園區中山路425及524巷遭民眾指為「超級虎口」，每年約發生130次車禍。（甘嘉雯攝）

桃園區中山路425及524巷遭民眾指為「超級虎口」，每年約發生130次車禍。（甘嘉雯攝）

1年發生130次車禍、被居民指為「超級虎口」的桃園區中山路425巷、524巷，在交通局會勘8次，專家現勘2次後，桃園市長鄭文燦也到場關心，指示將增設紅綠燈及行人專用時像時間，避免車禍不斷發生。

立委段宜康執行長黃永鎮表示，省道台1線是桃園與中壢間往來重要幹道，鄰近市府行政園區周邊，交通流量大，但因為巷道車輛要匯到重要幹道，因為沒有紅綠燈指示，駕駛者若不注意左向來車，很容易發生擦撞。

根據桃園警分局2處路口肇事資料，有案車禍紀錄，2016年A2交通事故24件、A3交通事故16件，民眾期盼交通單位提出改善，以維巷口進出安全，避免車輛衝突。

市議員黃婉如表示，這個問題存在已久，兩側里民進出巷道險象環生，不斷反映下，終於獲得重視。

(中時)