有機蔬菜含農藥 議員要求從源頭管理
桃園市爆發供應有機蔬菜業者二度遭檢驗菜含有農藥益達胺事件，農業局表示，16日收到驗證單位暫時終止該農戶的驗證，並進行田間抽查，但廠商同時是有機認證包裝場，品項多也能進他人的菜，不能完全停供；教育局則表示，已經停止使用該農戶提供的有機蔬菜，若複檢結果真有問題，將會罰款並解約。
農業局在2月21日在忠貞國小的有機青松菜驗出「益達胺」，殘留量為0.02ppm，3月2日在青埔國小的有機茼蒿中，同樣驗出「益達胺」殘留0.03ppm，但有機蔬菜農藥需零檢出，等於宣告「校園安心食材」破功。
農業局堅持供應商申請複驗結果未出爐前，不承認也不否認該農戶身分，是否遭民代施壓？農業局說，消息曝光後，會有人關心；從事有機業相當辛苦，因為業者也收購他人有機蔬菜，是否遭混菜？還是田間檢驗真的驗出殘留農藥，都待釐清，22日結果將出爐。
立委段宜康執行長黃永鎮、市議員楊家俍說，此次驗出殘毒的有機蔬菜，是由地區農會向許多農場採購後集中送交團膳公司，主管機關應詳實調查，查明是假有機混充真有機，或是運送過程受到汙染，給家長及農民一個交代，讓民眾安心。
(中時)
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