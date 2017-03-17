Tao Tao YuanGo歌曲 融入桃園特色
為帶領民眾感受桃園的城市魅力，市府打造「Tao Tao YuanGo」歌曲，並以超高人氣吉祥物ㄚ桃、園哥為名，設計師徐千舜與衛生局長蔡紫君共同填詞，歌詞中蘊含桃園豐富特色景點及美食，音樂更融入客家、閩南及原民等多元族群元素。
衛生局選擇在林口長庚醫院對面的機場捷運A8站發表歌曲，副市長王明德說，這首「Tao Tao YuanGo」的設計理念，在展現桃園市豐富多元的人文氣質及在地特色，歌詞中融入多項桃園特色，包含「國門之都」桃園國際機場、高度文化價值的古厝、老街及廟埕、拉拉山神木群、兼具灌溉與遊憩用途之埤塘等景點，還有水蜜桃、稻米及茶葉等桃園特色農產品。
除此之外，「Tao Tao YuanGo」運用了經典客家山歌及閩南歌謠《望春風》音樂旋律，並且巧妙地將客家話、閩南語及原住民語言於歌曲中和諧共存呈現，正恰如桃園市多元族群融洽相處良好互動。
(中時)
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