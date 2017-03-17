豐山石夢谷深山裡被砍伐的檜木。（余信賢攝）

山友日前發現嘉義縣阿里山鄉豐山村石夢谷，發現上山步道破損、沒有遊客，但周邊卻有許多林木被砍伐，甚至還聽到遠處有鋸木聲音，遊客不便進入反而讓山老鼠更囂張。嘉義林管處表示，近來發現許多逃逸外勞當山老鼠，已會同保七及專勤隊積極查緝，石夢谷步道在105 年設計完成，工程預算300萬元，目前辦理發包中。

(中時)