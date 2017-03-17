彰縣廠商聯合徵才 出動復康巴士定點接駁
員林就業中心17日上午在大村鄉公所，辦理廠商聯合徵才暨身心障礙者就業媒合活動，邀集20家在地企業，提供近700個職缺，包含30名身障職缺，縣府「復康巴士」也配合在大村、員林火車站，提供定點接駁服務。
正新輪胎、今國光學、台灣玻璃、文賀實業等20家在南彰化設廠或駐點企業，都提供身心障礙適性職缺；其中專門為運動鞋大廠代工的隆昌集團，因應一例一休上路，與即將在埔心、烏日等地擴廠，人力需擴編，也釋出10多個職缺。
原本在印刷廠擔任作業員的35歲洪姓身障者，因為已連休1個半月無薪假，在就輔員陪同下搭乘復康巴士前來面試，勞工處就輔員表示，身障者經職業訓練後，穩定度高，多數都很珍惜工作機會，表現認真，因此媒合度高。
員林就業中心主任陳秀蓉表示，今天參與人數達260人，投遞履歷面試超過200人，初步媒合成功有85人，在會場邊還特別安排通過GCDF全球職涯發展師認證的諮詢顧問，針對求職者未來職涯方向，與產業趨勢、就業市場分析，提供免費諮詢輔導服務。
(中時)
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