寺廟監測PM2.5 桃市環保局補助

寺廟監測PM2.5，桃市環保局補助經費。（甘嘉雯翻攝）

寺廟監測PM2.5，桃市環保局補助經費。（甘嘉雯翻攝）

市府環保局為降低寺廟燒香、金紙產生細懸浮微粒（PM2.5）影響，首創補助寺廟裝設PM2.5監測及排煙設備，最高補助金額9萬9000元，目前已經有壽山巖觀音寺、蓮座山觀音寺、永福宮及大雲合聖功宮等4座寺廟完成設置並提出申請補助，環保局長沈志修表示，為擴大推動寺廟環保，已經和桃園市30家寺廟接洽，並協助設置PM2.5自動預警設備。

(中時)