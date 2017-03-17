節電顧問團 免費諮詢「契約容量」

桃園市府經發局與中原大學電機系合作成立「節電顧問團」，即日起至5月底前，只要是有「契約容量」的營利事業單位或社區，都可申請顧問團免費諮詢，而參與診斷的用電戶，只要今年5、6月用電量比去年5、6月同期用電量減少者，就能參加總金額10萬元的省電抽好禮活動。

(中時)