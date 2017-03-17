標普將把印尼信評調高至投資級

我要評比

財經媒體CNBC報導，鑑於財政改革有長足進展，信評機構標準普爾(S&P)近期可能將印尼主權債信評等調升至投資級，經濟學家與基金操盤人認為，此舉將刺激國際熱錢大舉湧進印尼。

目前國際3大信評機構中僅標普仍將東南亞第一大經濟體的信評列在垃圾級，惠譽(Fitch)與穆迪(Moodys)都已將印尼信評上調至投資級，日前還將該國的信評展望從「穩定」調高至「正向」。

(工商)