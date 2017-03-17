為民把關 阿里山管理處今抽檢6座吊橋

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阿里山管理處今偕同縣府、鄉公所及技師到6座吊橋抽檢。(高錦如翻攝)

為延續交通部觀光局宣導的旅遊安全，嘉義縣阿里山管理處今偕同嘉義縣政府、番路鄉公所、阿里山鄉公所、梅山鄉公所及專業技師，進行大阿里山地區轄區吊橋抽檢；初步抽檢結果需改善橋面上有菁苔濕滑無止滑功能、增設抗風止搖索，以降低遊客在橋面上行走的危險性。

阿里山管理處今偕同縣府、鄉公所及技師到觸口地久橋、觸口天長橋、樂野樂米吊橋、樂野米洋吊橋、瑞峰竹坑溪步道10號橋、太平觀光吊橋等6座吊橋進行檢查作業。

阿里山管理處表示，初步抽查結果需改善的部分為橋面上有菁苔濕滑無止滑功能，另外，為減少遊客在橋面行走搖晃的幅度，可增設抗風止搖索，提供更人性化的旅遊環境，以提升大阿里山地區旅遊服務品質。

(中時)