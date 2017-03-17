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烏來福山部落悠遊行邀請民眾進入世外桃源烏來福山部落，體驗大自然與泰雅部落文化。（葉德正翻攝）

遺世而獨立烏來福山部落，擁有珍貴天然景色與泰雅文化，新北市觀光局持續在今年推出「烏來福山部落悠遊行」，從兩大主題路線探訪聚落，不僅慢步卡拉模基步道，眺望福山部落，體驗獵人生活，學習泰雅編織，盼能協助部落產業發展。

新北市觀光旅遊局17日舉辦烏來福山部落悠遊行活動記者會，邀請福山基督長老教會教堂牧師林慶台帶來泰雅古調，歡迎大家來訪體驗烏來福山的部落文化與特色人文。

本次旅程分為兩大路線，包括慢步大羅蘭溪水圳步道，和水中螢火蟲打招呼，還能進入山林與溪流感受生態之美，體驗部落生活，品嚐在地食材；另外則從南勢溪畔屯鹿（下盆）開始，在迎賓祈福儀式中展開一日行程，慢步卡拉模基，眺望福山部落，體驗獵人生活，學習泰雅編織。

觀旅局說，福山部落悠遊行活動本次共開放1300個名額，每人只要999元，20日上午9時開放4到6月網路報名，5月15日上午9時則開放7到9月網路報名，詳洽官網www.tranantour.com。

(中時)