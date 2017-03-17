JASONS超市大統和平店慶開幕 推超級估價王活動

JASONS超市大統和平店今天盛大開幕。（柯宗緯攝）

JASONS超市大統和平店慶開幕，推「超級估價王」活動。（柯宗緯攝）

「超級估價王」活動，邀請民眾猜看看購物車上總產品價值多少，將抽出一名幸運兒可帶回整車商品。（柯宗緯攝）

JASONS超市大統和平店今天盛大開幕，吸引菜籃族搶購。（柯宗緯攝）

今天盛大開幕，吸引菜籃族搶購。（柯宗緯攝）

JASONS超市今（17）日正式進軍高雄大統百貨和平店B1，成為在台第24家分店，也是大高雄地區第4家。業者宣布，開幕首7日(3/17~3/23)上午11點起限量百份超低價特惠商品，另設計「超級估價王」活動，邀請民眾猜看看購物車上總產品價值多少，將抽出一名幸運兒可帶回整車商品。

JASONS超市大統和平店今天盛大開幕，提供超過220坪舒適購物空間，整體呈現歐式設計風格，置身現場可感受到異國風情環繞，並且特別研究大高雄商圈特色及消費者購物習性，精心規劃國際線進口商品及料理配材，提供多達近萬種國內外熱銷食用品可供選擇，進入賣場就可瀏覽到琳瑯滿目的新鮮精肉蔬果商品、海港直送水產、歐洲風味食材專櫃，更有風靡品饕客的進口酒類專區，提供冷藏酒窖專櫃。所有精緻的商品規劃期望能帶給消費者最滿意的購物體驗。

3月17日(五)開幕當天，上午09:30開放限量150個Jasons超值福袋免費排隊，每份福袋總價值超過500元，內含進口商品與100元的折價券。將於上午10:30發放號碼牌，上午11:00正式發送JASONS超值福袋。(100元折價券限當日使用，以上活動詳情以分店公告為準。)

開幕首7日(3月17日(五)~3月23日(四)每日上午11:00開始，限量100份超低特惠商品，3月17日(五)法國奇異果5入裝超低特惠、3月18日(六) HOUSE咖哩系列買一送一、3月19日(日)日本長野信洲金絲菇超低特惠、3月20日(一)法國酒窩蘋果汁100%超低特惠、3月21日(二)日本青森蘋果汁超低特惠、3月22日(三)SARA LEE雪藏蛋糕買一送一 、3月23日(四)澳洲冷藏里肌牛排買一送一，以上商品售完為止。(以上活動僅限JASONS大統店，各項優惠活動詳情以分店公告為準。)

3月17日(五)~3月23日(四)每日提供單件商品超低特惠，3月17日(五)大湖草莓超低特惠、3月18日(六)HOUSE咖哩系列買一送一、3月19日(日)眷戀原味優格分享號買大送小、3月20日(一)REAL MCCOY澳洲袋鼠歡樂包超低特惠、3月21日(二)澳洲冷藏紐約客牛排買一送一、3月22日(三)紐西蘭黃金奇異果汁超低特惠、3月23日(四)鮮凍特大金鑽白蝦超低特惠。(以上活動僅限JASONS大統店，以上商品數量有限售完為止，各項優惠活動詳情以店內公告為準。)

此外，歡慶開幕特別推出JASONS大統店獨家活動-超級估價王，活動時間3月17日~4月9日，單筆消費滿500元，即贈1張摸彩劵，於摸彩劵上填入指定資料，並將摸彩劵投入最接近估價金額彩箱中，4月10日由店經理公佈商品總額，將從最接近金額彩箱中，抽出1名幸運得主。該名得主可獲得購物車內所有商品帶回家。

(中時)