WBC》馬恰多超神守備 隊友波蘭柯：他是外星人
衛冕軍多明尼加今天（17日）在複賽以3比0完封委內瑞拉，陣中大聯盟金手套三壘手馬恰多（Manny Machado）又有超級美技表現，兩度展現精彩守備，此戰替球隊轟回第1分的波蘭柯（Gregory Polanco）就形容，「他是外星人。」
25歲的馬恰多，連續2個球季敲出至少30轟，三壘守備表現也十分出色，5年大聯盟生涯中拿下2座金手套獎，這次他代表多明尼加出征經典賽，也屢屢展現美技。
今天對上委內瑞拉之戰，5局上艾斯寇巴（Alcides Escobar）突襲短打，馬恰多衝向前徒手接球後直接傳一壘，及時抓下出局數。
6局上卡布瑞拉（Miguel Cabrera）擊出的三壘強勁滾地球，眼看可能形成車布邊安打，馬恰多硬是在界外區把球攔下，並扭身把球甩向一壘，雖然球傳偏了一些，但一壘手山塔那（Carlos Santana）接球後撲向壘包完成刺殺，這個超級美技不僅場邊球迷瘋狂，山塔那和投手羅布列斯（Hansel Robles）也都十分振奮。
根據大聯盟Statcast™測量，馬恰多6局上這次傳球距離為157.8英呎，去年球季他從三壘傳一壘抓跑者的最長傳球距離為147.3英呎，去年測得的最長傳球距離（三壘傳一壘）則是皇家卡斯伯特（Cheslor Cuthbert）的151.4英呎。
馬恰多的超神守備讓多明尼加左外野手波蘭柯形容，「那個孩子，他不是人類，他是從其他星球來的。」波蘭柯也說：「他是個好孩子，從來不放棄，看他打球是一件很享受的事。」
出生佛州的馬恰多，雙親來自多明尼加，因此這次他選擇代表家鄉出賽，他提到：「無論是成為這支球隊裡的一分子，或成為我們正在創造的歷史中的一員，在這裡的感覺很棒。」
(中時電子報)
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