行善買水梨變菜頭氣炸 消保官：販售阿嬤疑涉詐欺

網友在《臉書》社團「爆料公社」發文，表示，16日下午3點行經台北市行天宮跟中山區公所附近，見老阿嬤賣水果，於心不忍而掏錢，回家才發現是「假菜頭裝水梨」，氣得大罵以後誰還敢行善；北市府主任消保官何修蘭表示，如果阿嬤本身是企業經營者、長期以此為業，並明知是「菜頭」而故意當「水梨」販售，則恐怕已有觸犯刑事詐欺罪之嫌。

網友表示，自己看見一位老阿嬤在行天宮附近賣袋裝切塊水梨，經過的2、3個人都拒絕，網友覺得有點可憐過去問阿嬤怎麼賣，對方回「一包賣250算你200就好」，但他心想水梨賣100元就很貴了，竟然還要200元，但於心不忍的他，想到阿嬤已經很老了且腰都抬不起來，當做善事拿了200元出來，但阿嬤又改口「算你230元就好」，網友納悶地覺得剛剛說賣200元但怎麼又漲30元，於是他跟阿嬤說：「可是我沒有零錢」，但阿嬤卻跟他說就當作幫忙，請他再找找看零錢。

這位網友於心不忍掏了300元向對方購買，回家吃一口才發現竟然是「菜頭」，氣得他大罵上當。何修蘭表示，刑事上的詐欺是要「以詐術使人陷於錯誤」，所以前提是網友是否同情心大發而用意在「行善」，如果是為幫忙被騙也無所謂，則難以構成詐欺。

此外，何修蘭說，如果阿嬤是企業主，本身就是經營人，她明知是菜頭而以水梨販售，有詐欺之嫌；只是受雇者，背後另有企業主，則此案除了民、刑事責任外，消費爭議的申訴對象應是企業主，而非受雇人。被騙網友如覺有必要當然可向消保官申訴。

(中時)