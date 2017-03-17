即刻救援　新北動保處助傷犬

動保員透過臉書即刻救援傷犬。（新北市動保處提供）

「有狗被獸鋏夾傷了？」動保處動保員張正昂3月6日於臉書發現有人貼文表示平溪區有受傷的犬隻，即刻通知瑞芳管制隊進行搜索救援，經動物保護員周冠雄尋找並發現傷犬，火速將受傷犬隻送至毛寶貝醫療中心，現正積極治療。

平溪區十分街附近，近日傳有受傷犬隻出沒，但未有具體事證。3月6日張正昂一如往常在網路查看動物事件，忽然驚呼一聲，原來是有網路貼文指出平溪區十分街86號前面，一家雜貨店前有一黑色流浪犬隻疑似因捕獸鋏夾住露出骨頭。

張正昂立即請瑞芳動物之家動保員周冠雄前往現場查看，由於犬隻神情緊張對人充滿警戒心，不易靠近，幸現場有熱心民眾協助，周冠雄使用吹箭將受傷犬隻麻醉，才得以順利用捕犬桿將犬隻固定靠近觀察，犬隻左前肢腳趾，指間皮膚已經發紫，傷口有化膿感染的現象，流出綠色濃汁，並有蒼蠅環繞惡臭撲鼻。動保員趕緊將犬隻移出並安置於收容籠內，爭分奪秒快馬加鞭送回毛寶貝醫療中心治療。

(中時)