加拿大航空6月直飛台北-溫哥華 超低價1.7萬元起

加航可全平躺的商務艙。（圖／加航提供）

豪經艙享優先登機及與商務艙相同美食，票價是商務艙一半。（圖／加航提供）

加航新塗裝客機。（圖／加航提供）

加航機組員大合照。（圖／加航提供）

加拿大航空是北美唯一榮獲Skytrax 4星評等優質航空公司，訂於2017年6月開闢台北直航溫哥華航線，使用波音787-9全新夢幻客機執飛，提供商務艙、豪經艙和經濟艙等選擇，滿足旅客各種需求，並推出全艙等促銷價，最低1.7萬元起。

2017年適逢加拿大航空迎接80歲生日，同時也是加拿大慶祝建國150週年，預計今年將聚焦加拿大旅遊市場，吸引大批旅客至加拿大旅遊。為因應廣大的市場需求，加拿大航空即日起推出台北直航溫哥華全艙等強力促銷，票價最低只要1.7萬元起，豪經艙及商務艙亦有優惠的價格提供。旅客可利用加拿大航空在加國內陸航點和中轉美國的兩大便利優勢，以優惠價格體驗搭乘加拿大航空全新客機的舒適旅程。

即日起至2017年4月10日止，加拿大航空台北直航溫哥華最低價只要$17,000，是赴加拿大旅遊的大好機會！透過加拿大航空溫哥華樞紐，當日可直轉維多利亞、多倫多、蒙特婁、渥太華、卡加利、愛德蒙頓、科隆郡、溫尼伯、白馬市、薩斯卡頓、雷吉納、卡色加爾等13個以上加拿大城市。當日亦可以直轉美國洛杉磯、舊金山、聖荷西、西雅圖、芝加哥、波特蘭、達拉斯等，另外安克拉治、拉斯維加斯、聖地牙哥、鳳凰城、紐華克等航點可於隔日中轉。

加拿大航空超過400航線連結64個加國城市、57個美國城市及中南美洲、亞洲、歐洲、中東、澳洲、加勒比海、墨西哥等國家，綿密的國際航線網絡大幅度提升旅遊效率。

值得注意的是，凡搭乘加拿大航空商務艙及豪經艙，旅客皆可享受優先辦理登機手續、優先登機、優先託運及提領行李、使用楓葉貴賓室(豪經艙旅客須付費)、機場快速通關(溫哥華機場、卡加利機場、多倫多機場、蒙特婁機場)等尊榮級服務，有意搭乘加拿大航空商務艙及豪經艙的旅客，務必把握本次全艙等強力促銷。搭乘豪經艙的旅客能以商務艙一半的價格，享受優先登機和精緻餐食等與商務艙旅客相同規則的待遇。

同時亦可擁有舒適的座位空間、個人獨享28公分觸控螢幕及USB充電插孔等貼心服務。乘坐加拿大商務艙旅客可以確保私密的休息空間，長達80英吋(203.2公分)的全平躺床鋪保證能讓你的飛行時光更加愜意難忘。

(工商)