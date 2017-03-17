菜刀架脖、恐嚇威脅 社工仍不改其志

邱夙儀（左）擔任社工40年，有社工界媽祖婆稱號，女兒（右）受她影響也加入社工行列。（葉德正攝）

最黑暗的角落，總有群社工努力奮戰，專業社工制度推行滿40年，新北市社會局17日舉辦「閃亮社工表揚」活動，獲特殊貢獻獎的邱夙儀，有社工界媽祖婆稱號，不僅曾被當事人持菜刀架脖，大小恐嚇更是家常便飯，但她不改其志，女兒甚至受她影響也加入社工行列，母女齊心幫助弱勢。

1977年台灣省政府推動社會工作，擇定台北縣等3個縣市示範，今年正好滿40年，新北市社會局邀請歷任局長，包括詹玉蓉、吳信友、陳光榮、楊素端、李麗圳回娘家，與現任局長張錦麗同賀，也頒發46位績優社工人員，感謝他們辛勞。

朱立倫致詞時表示，社工從福利尖兵、在地關懷到豐厚社區，在各兒少、婦女、老人、身障領域默默付出，希望社會能多給予社工支持和鼓勵，期許社工「再創新機」，為更多民眾服務。

獲得特殊貢獻獎的邱夙儀回首40年社工路，歷經許多風雨，從事兒少安置工作時，曾遭到加害人持菜刀架在她脖子上要她把人交出來，大大小小恐嚇更是家常便飯，但當事人的一句謝謝，甚至小小的改變，都是極大的成就，也是支持她走下去的動力。

從30年前的海山煤礦災難、921大地震、SARS風暴與莫拉克風災，都能看到邱夙儀的身影，邱夙儀說，女兒以前常向她抱怨對別人的照顧比對家裡還多，還好丈夫協助，女兒後來受她影響投入青少年輔導機構擔任社工，母女倆常交換經驗，教學相長。

(中時)