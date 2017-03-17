極限路跑者殿堂 斯巴達路跑5／20高雄登場
近年台灣路跑人口成熟，5月更吸引全球障礙路跑領導品牌「斯巴達路跑」跨海來台，今日主辦單位宣布2017年斯巴達路跑第一次亞太錦標系列賽，其中一站將來到高雄旗津舉行，目前逾4500人報名，而超級菁英組跑者更有望參與11月澳洲決賽。
「斯巴達路跑」被美國媒體NBC評為最佳障礙路跑賽事品牌，包括美國、英國、澳洲、加拿大、德國、法國、韓國等超過30個國家都曾經舉辦過Spartan Race，總計全球參與人數超過百萬，在體育界享有高知名度，堪稱所有極限路跑者的殿堂。
高市經發局表示，大型活動能為城市在經濟發展、環境改善、公共建設、觀光旅遊等方面帶來實質經濟效益。高雄從2009年世界運動會到2016年港灣城市論壇，都成功建立新形象，提升高雄的國際能見度，讓高雄不再是國家的一個城市，而是國際上的大都市。
經發局副局長鄭介松表示，市府歡迎斯巴達路跑，也鼓勵國際賽事在高雄舉辦，這次市府不少局處單位也組隊參賽，一起爭取榮耀。斯巴達路跑將於5月20日在旗津舉辦，其中SUPER超級賽晉升亞太區錦標系列賽，菁英組跑者有機會前進澳洲參加總決賽Beast野獸賽。
(中時)
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