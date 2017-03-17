綠島清油汙，鞏固證據追查惡質船舶

環保局契約廠商持續針對礁岩區石塊，進行高壓清洗作業。（台東縣環保局提供）

綠島遭船舶排放重油汙染，清理工程已經到最後階段，下周將清洗受汙染的石塊，17日環保署水質保護處長葉俊宏前往綠島，對於追查惡意排放的船舶，葉俊宏強調目前的階段還在鞏固證據，將會取得該船的油料資料，用來比對綠島清出的重油。

民眾關心追查惡意排放重油的船舶，葉俊宏也強調目前還在鞏固證據階段，環保局已經發出公文給這艘嫌疑最大船舶的船東、船籍國，要求提供相關資料，另外船舶停靠的港口也會取得油料資料，因為需要許多國家協助，因此也已經請外交部幫忙。

由於目前浪況不佳，水下汙染的狀況仍無法完全掌握，對此葉俊宏表示，在浪況允許的情況下，將會再派員水下調查，有遭到重油汙染的地方將會盡速清除，讓綠島盡速恢復原本乾淨的面貌。

(中時)