綠島清油汙 鞏固證據追查惡質船舶
綠島遭船舶排放重油汙染，清理工程已經到最後階段，下周將清洗受汙染的石塊，17日環保署水質保護處長葉俊宏前往綠島，對於追查惡意排放的船舶，葉俊宏強調目前的階段還在鞏固證據，將會取得該船的油料資料，用來比對綠島清出的重油。
民眾關心追查惡意排放重油的船舶，葉俊宏也強調目前還在鞏固證據階段，環保局已經發出公文給這艘嫌疑最大船舶的船東、船籍國，要求提供相關資料，另外船舶停靠的港口也會取得油料資料，因為需要許多國家協助，因此也已經請外交部幫忙。
由於目前浪況不佳，水下汙染的狀況仍無法完全掌握，對此葉俊宏表示，在浪況允許的情況下，將會再派員水下調查，有遭到重油汙染的地方將會盡速清除，讓綠島盡速恢復原本乾淨的面貌。
(中時)
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