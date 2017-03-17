上億陸男需振雄風 中國威而鋼成金雞母

統計指出，上億中國大陸男性有性功能障礙，為藥廠帶來巨大商機。其中，有中國威而鋼之稱的「白雲山金戈」毛利率超過9成，是其他藥品的2倍，成為廣州白雲山製藥的金雞母。

界面新聞報導，治療性功能障礙在中國大陸有巨大的市場潛力。資料統計，中國大陸男性性功能障礙患者人數約1.27億人，新發現的男性性功能障礙患者25%為40歲以下年輕人，其中近半為重度性功能障礙。

由廣州白雲山製藥股份有限公司所生產、被冠上「振興民族品牌」等光環的中國威而鋼「白雲山金戈」毛利率達9成以上，是廣州白雲山製藥股份有限公司的金雞母，帶領公司去年營收站上人民幣200億元大關。

報導指出，廣州白雲山製藥股份有限公司2016年實現營收為人民幣200.36億元（新台幣約903億元），年增4.76%；淨利潤15.08億元，年增15.97%，比2015年成長約7個百分點。

「白雲山金戈」是大陸第一個威而鋼仿製藥，2014年5月美國輝瑞公司研發的威而鋼專利到期，白雲山拿到仿製藥批文，並於2014年10月正式上市，2015年就為白雲山貢獻2.34億元收入。

值得注意的是，「白雲山金戈」毛利率高達91.95%，是其他產品的1.5至2.5倍左右。然而，與其他藥品相較，「白雲山金戈」耗費的成本卻是最低的，是一款不用大肆推廣就能賺大錢的產品。

廣州白雲山製藥看中大陸的市場潛力，自「白雲山金戈」上市以來，已在逾500家批發商、超過1200家連鎖藥店、4萬餘家藥店鋪貨。隨著新一輪藥品招標展開，醫院的鋪貨也可能擴大。1060317

(中央社)