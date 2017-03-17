披上高雅和服的紅豆麵包

黃豆粉大納言 NT$130(業者提供)

味覺的感動麵包坊，以18小時長時間發酵麵包聞名，主廚Lisa師承日本最具權威的天然酵母麵包大師─志賀勝榮，擁有法式甜點底子的主廚也經常在麵包中加入自己的創意。

如春季推出的新品「黃豆粉大納言」，雖是麵包，品嘗起來卻像和菓子的滋味，本款麵包大量使用來自日本的黃豆粉，由於加入了屏東萬丹的蜜紅豆，台灣人熟悉的紅豆麵包，也似披上高雅和服的外衣。

這款黃豆粉大納言，吃起來鬆軟中帶有嚼勁，原因在於主廚並未使用一般製做麵包時常用的高筋麵粉，而是改用中筋麵粉，製成的麵包孔洞較小，組織細膩，帶有和菓子的口感，以手揉方式加入的蜜紅豆，可以保持紅豆在麵團中仍保有飽滿的顆粒，經過18小時的自然發酵，兼具健康與美味的麵包絕對值得等待。

(中時)