南部薪水低到令人心酸！ 她感嘆出台北像「無政府狀態」

台灣薪資不見起色，且南北長久存在著薪水不對等的問題。圖為上班畫面示意圖。(本報系資料照片)

台灣薪資水準倒退16年，顯現國內勞工長年「薪情」差；且不只如此，南北之間長久以來更存在著薪資失衡的問題。人力銀行資深副總洪雪珍今（17）日就於臉書透露，她看到南部一家貨運行徵司機，薪水一律2.5萬至3萬元，這樣的行情遠低於其認知，感嘆走出台北會有一種「無政府狀態」的錯愕。

今日洪雪珍於臉書發文，提及自己看到南部貨運行徵司機所開的薪資條件時，相當驚訝。洪回憶起25年前，當時一位親戚開貨櫃車，專跑大夜班，月領可達8萬元；即使是現今，人力銀行的薪資調查，也落在4.5萬至5.5萬元之間，讓她不禁問道，「這位老闆擺明跟『市場行情』對幹，是不想找到人才嗎？」

洪雪珍進一步探究原因，一名上市物流公司的高階主管向她透露，「休假多，薪水就低；休假少，薪水高。」當下，洪表示還未反應過來此句話，認為固定休假天數政府不都有規定。對方則再說明，「你想想看，蝶戀花的司機為什麼月領2萬元，不就是在說觀光業的景氣有多慘嗎？司機沒得跑車，休假多，當然領得少。」

此時，洪雪珍才了解，現今經濟景氣如此低靡，影響到貨運行生意，當送貨的天數減少，休假的天數跟著變多，薪水也大幅縮水。而有良心的貨運行一切照法令走，提供正常休假，給正職，給勞健保，但就是拿不出好的薪資。

真的到南部走一趟，才發現薪水普遍偏低，洪雪珍更提到有知名餐廳徵人大喇喇地開出「時薪130元」的條件，但基本薪資明明應該是133元，就算不合法，在這裡還是會被認為是「高薪」。

最後，洪雪珍感嘆，出了台北，恐怕要學會不用「勞基法」去看台灣，否則會有一種無政府狀態的錯愕。台灣經濟走入這般困境，工作不好找，即使條件不佳，勞工也得容忍，洪也只能盼望當前政府能多加油。

(中時電子報)