華信航空首開松山-福州兩岸新增航權

福建永定土樓是中國古建築中一朵奇葩 2008列入世界遺產名錄。（圖／華信提供）

福州西禪古寺。（圖／華信提供）

張佩芬／台北報導

華航集團華信航空3月29日起增飛松山-福州航線，此為國內各航空公司自今年一月原復興航空兩岸航權重新分配後，第一班獲得兩地民航機關核准，並順利取得時間帶營運之航線，將由現行每周2班增為3班。華信航空松山-福州現行班表為每周二、五飛航，增班後為每周二、三、五共飛航3班。

華信航空松山-福州航線係溼租華航波音737-800機型營運，共有8個商務艙及150個經濟艙。華信航空松山-福州AE211上午07:30由松山機場起飛、09:00即抵達福州；回程福州-松山AE212班機， 09:55由福州起飛、11:15抵達松山機場，無論是商務、探親、旅遊都非常方便安排行程。福州知名旅遊景點有三坊七巷、西禪古寺、朝忠寺及西湖公園等，相當值得造訪參觀。

搭配兩岸航權，華信航空配合政府增飛國內航線，以彌補復興航空停飛後造成金門、馬公機位的減少，以利離島居民及旅客搭機需求，將自四月份起大幅增加金門、馬公航線班機。自四月份起，華信航空增加早班台北-金門06:30、金門-台北08:00，及晚班台北-金門18:50、金門-台北20:20，每天增為6班。華信航空金門航線今年四月份將飛航540班次，比去年同時期增加60架次、增加6,240機位數。

自四月份起，華信航空台北-馬公每天增為5班、台中-馬公增為3班、高雄-馬公增為2班，華信航空馬公航線四月份將飛航654架次，比去年同時期增加432架次、增加44,928個機位數。華信航空馬公、金門班次更密集，無論返鄉、商旅或渡假，提供搭機旅客更舒適便捷的飛航服務。

(工商)