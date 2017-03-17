高雄》高市設「身心障礙者通報暨轉銜中心」

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為協助多重需求身心障礙者獲得適切照顧，高雄市社會局設置「身心障礙者通報暨轉銜中心」，並委託民間單位設置5區個案管理暨轉銜中心，以在地資源，提供個別化、多元化的專業服務，協助身心障礙者及其家庭解決所面臨的多重問題。

凡7歲至64歲設籍並實際住高雄市，且領有身心障礙手冊或證明者，需要協助可諮詢通報中心：（07)331-4591，社會局將提供全人化、整合性的個別化專業服務。

(中時)