UBA》盧冠軒三分球及時雨 救失神台師大
本屆重返公開一級的台灣師大，展現過人實力，順利殺進8強，今遭遇國立體大嚴厲挑戰，儘管一度領先超過20分遭對手追平，但關鍵時刻大四球員盧冠軒挺身而出，第4節3個三分球率隊要回領先，終以71比60擊敗國體大，再闖準決賽。
「我們一直的問題，就是沒辦法專注40分鐘。」台師大教練陳子威強調，透過不斷提醒，只要照著作戰計畫走，但球員沒能沉著，他說：「中場休息就告訴球員，國體大第三節果然就跑起來，也失了很多分。」
台師大遭遇危機之際，即將畢業投身選秀的盧冠軒，透過三分火力點醒隊友，他全場飆進包括4個三分球在內的18分，他說：「我們常在大幅領先時會鬆懈，我是學長，當然要跳出來，其實今天手感不錯，第一顆進了，就放開來投，再不投就沒機會了。」
台師大曾在97至99學年度完成UBA男子組3連霸，3年前與義守大學的比賽中，因發生鬥毆遭禁賽，本屆與義守攜手重返公開一級，卻也是教練陳子威帶領台師大最後一年，因他即將轉戰政大執教，讓台師大全隊都對奪冠視為唯一目標，陳子威說：「希望大家不要留下遺憾，拿出對冠軍的渴望，讓這批球員證明給大家看。」
(中時電子報)
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