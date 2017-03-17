川普欲刪經費 公共電視與廣播末日到了？！

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華爾街日報報導，川普周四發表「美國優先」預算案藍圖，當中建議刪除公共廣播公司（CPB）的經費，並大幅刪減藝術、環保和外國援助等支出。

CPB警告，只要他們的聯邦經費被川普刪除，這就表示是公共電視與廣播的末日。

CPB執行長哈莉森（Patricia Harrison）強調沒有其他財源能取代聯邦經費的重要性。若經費真的被刪掉，CPB就無法為美國人提供公共教育與知性節目等服務。她強調公共廣播對偏鄉地區和小城鎮的居民特別重要。

CPB本年度獲得政府4.45億美元經費，大部分經費都分配至全美1,489家公共廣播電台和公共電視台。這些公共廣播電台與電視台警告沒有政府經費，他們大部分可能無法提供服務。

(工商)