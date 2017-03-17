北韓飛彈威脅 日本首次模擬避難演習
隨著北韓威脅增長促使區域情勢愈發緊繃，日本北部1個沿岸城市今天動員逾百名民眾，進行日本首次針對飛彈攻擊的避難演習。
法新社報導，日本秋田縣男鹿市實施這次演習的不到2週前，北韓3枚飛彈才剛落在這個北部自治市外海的日本專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone）。
北韓近年研發飛彈的速度加快，自去年起發射的導彈更是空前地接近日本沿岸。
但官方表示，去年就已計畫這次演習，並非因為北韓本月稍早發射飛彈才決定實施。
路透社報導，男鹿市逾百名居民與學童都參與這次演習，喇叭播送警報，警告可能有飛彈威脅，敦促居民前往室內避難，躲避可能掉落的飛彈零件。
這次演習設定為1個假定的國家發射飛彈，落在秋田縣外海的日本領海。
日本內閣官房長官菅義偉告訴記者，對於在面臨飛彈威脅時該如何反應，「我們有必要喚起大眾的意識」。（譯者：中央社廖禹揚）1060317
(中央社)
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