小燈泡案心理鑑定報告 兇嫌再犯風險高

士林地方法院審理「小燈泡案」，今天傳喚心理鑑定人、慈濟大學人類發展與心理學系教授陳若璋出庭作證；陳若璋指出，「依自製量表評估結果來看，王嫌再犯風險算是高的」。

外號「小燈泡」的女童，去年3月突遭持剁骨刀的王姓嫌犯，從後方猛砍頸部，當場死亡。

士林地檢署去年5月偵結此案，根據榮總精神鑑定報告，認為王男犯案當下，並無精神障礙或其他心智缺陷，導致無法辨識自己行為能力，因此依殺人罪嫌起訴，建請求處極刑。

王嫌的辯護律師向士林地院聲請進行心理鑑定；本案今天開庭，陳若璋向法官說，王嫌對其描述如何殺女童時，描述的語氣平淡，「砍人好像在切東西」，對於別人的流血、疼痛、死亡等無法感受，在3項與再犯風險相關的評估中均在60％以上。1060317

(中央社)