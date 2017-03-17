假造電梯維保紀錄 通力：絕不會再發生
台灣通力電梯公司假造保養維護紀錄遭罰，通力公司今天表示，已修正公司內部規範，「未來保證絕對不會，也不允許再有相關情事發生」。
台北市建管處日前說，台灣通力電梯公司假造保養維護紀錄，已祭出懲處並勒令停止執行保養業務1年，北市尚有百餘家業者，該公司應負責善後，協助社區大樓尋找合格的廠商。
對時代力量立委徐永明召開記者會批評台灣通力派建教合作生執行業務，是為節省成本，通力公司發言人黃宏仁表示，公司目前僅有4名建教合作生，且皆會由具證照之員工在作業現場帶領操作，否認節省成本的說法。
記者詢問先前發生無證照員工代簽事件，通力公司表示，已修正公司內部規範，未來保證絕對不會，也不允許再有相關情事發生。
黃宏仁表示，通力已提出訴願，希望市府能夠停止停業處分，改以罰款代替，讓通力的客戶權益不至於受損。若未來仍持續停業，針對消費者與他人簽約的轉嫁金，目前公司尚未詳細討論，已向市政府提出行政救濟，並全力配合市府後續事宜，一切都最能保護客戶權益的方式優先處理。1060317
(中央社)
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