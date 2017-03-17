南韓評不懂薩德 陸外交部自認理由充分

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媒體報導，南韓官方表示中國大陸並不了解薩德系統，反應過度。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，薩德系統監測預警範圍涵蓋中國大陸大片領土，中方的反對理由充分且正當。

南韓媒體報導，南韓已經多次向中國大陸解釋終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）僅為防禦北韓核試威脅，但中國大陸並未接受。

華春瑩在例行記者會上被問及此事時，作上述表示。

新華社引述華春瑩的話指出，薩德系統所配備的X波段雷達探測距離可達2000公里以上，監測預警範圍遠遠超出朝鮮半島，深入亞洲大陸腹地，覆蓋中國大陸大片領土，已經遠超出南韓應對外來核武威脅的範疇。

華春瑩表示，中方反對薩德的理由是充分、正當的。她也再次呼籲有關方正視問題本質和中方合理關切，立即停止相關部署進程。

被問及韓媒報導美軍已經將X波段雷達運抵南韓時，華春瑩表示，南韓外交部已經向中方澄清，有關報導並不屬實。1060317

(中央社)