南韓評不懂薩德 陸外交部自認理由充分
媒體報導，南韓官方表示中國大陸並不了解薩德系統，反應過度。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，薩德系統監測預警範圍涵蓋中國大陸大片領土，中方的反對理由充分且正當。
南韓媒體報導，南韓已經多次向中國大陸解釋終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）僅為防禦北韓核試威脅，但中國大陸並未接受。
華春瑩在例行記者會上被問及此事時，作上述表示。
新華社引述華春瑩的話指出，薩德系統所配備的X波段雷達探測距離可達2000公里以上，監測預警範圍遠遠超出朝鮮半島，深入亞洲大陸腹地，覆蓋中國大陸大片領土，已經遠超出南韓應對外來核武威脅的範疇。
華春瑩表示，中方反對薩德的理由是充分、正當的。她也再次呼籲有關方正視問題本質和中方合理關切，立即停止相關部署進程。
被問及韓媒報導美軍已經將X波段雷達運抵南韓時，華春瑩表示，南韓外交部已經向中方澄清，有關報導並不屬實。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。