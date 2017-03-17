下水道工程挖破天然氣管 險釀二度氣爆
高市府鳳山污水下水道潛遁工程今天挖破中油天然氣管線引發氣爆，現場一度查不出誰家管線破裂，致天然氣持續外洩隨水溝竄流，濃度並瀕臨爆炸點，幸經中油關閉管線才化解危機。
現場施工人員下午於三民區澄清路滯洪池往覺民路地下推進探測管線時，在地下4.3公尺深的覺民路排水溝附近疑因打到中油天然管線，隨即造成氣爆並引燃火勢，警消隨後趕到陸續救出在下水道施工的4名工人，其中3人燒傷，意識都清醒，另1人救出已無生命徵象，經送國軍高雄總醫院急救，仍回天乏術，醫師近晚間7時宣布不治。
警消人員雖在下午4時30分完成救援任務，但遭挖破的中油管線內的天然氣持續外洩，濃度一度瀕臨爆炸點並已竄流到附近水溝，為防範引發二度氣爆，傍晚5時30分擴大現場警戒範圍，管制人車進出並持續灑水。
高市經發局派員到場追查破裂管線是誰家的，由於現場可燃性氣體很高，懷疑是中油天然氣管線，幾經確認後找上中油，經中油把管線關閉並排空管線殘留天然氣，晚間濃度監測已降為零，解除氣爆危機。
中油說，這條由鳳山輸送至楠梓給欣雄天然氣公司的天然氣管線，下午被現場下水道潛遁工程工人挖破隨即引發氣爆，造成現場工人1死3傷，公司據報後即配合關閉管線，並以氮氣吹驅清除管內殘氣，晚間已解除狀況。1060317
(中央社)
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