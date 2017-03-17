大陸南海擴張 西沙島礁蔬菜自產達7成

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中國大陸為了展現擁有南海主權，大規模在南沙群島與西沙群島興建建築設施，並施肥種地。西沙島礁的蔬菜自給率在旺季時可以達到7成，蔬果主要是提供給當地駐軍。

中國大陸宣稱擁有南海主權，過去幾年更積極在南海多個島礁填海造地、興建機場等。近來傳出中國大陸在西沙群島北島展開新的建築工程。

除了各項工程建設外，中國大陸也積極在當地實施「菜籃子」工程，為當地駐軍提供基本飲食蔬菜。

新華社報導，中國大陸在西沙群島的永興島、琛航島與東島等島礁興建蔬菜生產基地，旺季時蔬菜的自給率可以達到7成，淡季時也有3成，蔬菜主要是提供給當地駐軍享用。1060317

(中央社)