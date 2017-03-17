子瑜、宥娜夯！現代版菜市仔名 走偶像夢幻路線

命名排行榜颳起了「韓」風，第3次改名命名排行榜，用子瑜的「子」、宥娜的「宥」為名佔前2名，現代版的「菜市場」名改走偶像夢幻路線。（葉德正翻攝）

不少人相信有個好名字能帶來好運，新北市民政局統計自2015年5月起至2017年1月止，因特殊原因改名達3次者的有1142人，改名3次者的年齡分佈在31歲到40歲最多合計375人（32.84％），占第3次改名總人數的3分之1，再其次是41歲到50歲325人（占28.46％）。

此外近幾年來韓流風盛行，連命名排行榜也颳起了「韓」風，統計新北市第3次改名命名排行榜，用子瑜的「子」、宥娜的「宥」為名佔前2名，另「沛」、「蓁」、「宸」、「甯」等字亦大受歡迎，與往年不同，現代版的「菜市場」名走偶像夢幻路線。

三峽沈先生說，「主席」這個職位何需別人賦予，改個名就可以名正言順的當主席，而且還是終身職，自己就是名符其實的「沈主席」；新店區的楊先生因自小父母離異由母親獨自扶養長大，母親因操勞過度早早離世，他將自己的名字改成與母親同音不同字，以紀念對母親的愛；土城區王先生全家改名轉運，但健康及運勢未有明顯改變，反而愈改愈不順，最終還是改回原本父母為自己取的名字。

民政局戶政科科長顏耀明表示，不少人改名是為了轉運，希望人生可以更順遂，但有人繞了一圈最後才發現還是父母取的名字最適合自己，本市改名3次者1142人中就有164人（占14.36％）改回原來出生登記的姓名。

過去以姓名不雅的理由申請改名者，每人一生只能改2次，自104年5月20日《姓名條例》部分條文修正通過後，字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，改名次數增加為3次，但未成年前只能改名1次，要在成年後才可以再改2次，共計3次。民政局提醒改名雖增加為3次，仍要審慎考慮後再改，若3次用完還要再改，則須找到同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍6個月以上，姓名完全相同者。

(中時)