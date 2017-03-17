遠征日本，東專陳丁源國際調酒大賽奪銅

陳丁源獲得琉球泡盛調酒賽長飲組銅賞獎第3名的肯定，讓他十分開心。(台東縣政府提供)

台東專科學校餐旅管理科學生陳丁源，前往日本沖繩參加總務大臣盃琉球泡盛國際調酒大賽傳回佳績，陳丁源在比賽中過關斬將，贏得總務大臣長飲组最優秀銅賞獎第3名，成績十分優異。

琉球泡盛調酒賽共有6個國家，40多位選手參賽，陳丁源在5分鐘內調製５杯創意酒，還特地選用台東在地「聖果蜜多」與「曲禾酒莊」酒品做為基酒，加入新鮮果汁，並以水果做裝飾，精準俐落的身手，贏得評審的青睞，因此也獲得長飲組銅賞獎第3名的肯定，陳丁源強調，這杯調酒將能讓日本評審感受到台東的熱情。

(中時)