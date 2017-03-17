淡海輕軌事故 意外扯出限高疑慮

顏姓駕駛17日召開記者會強調沒有肇逃。（葉德正攝）

去年底發生的貨櫃車扯落輕軌工程施工架意外，顏姓駕駛被依肇事逃逸開罰並求償70萬元，他17日召開記者會強調沒有肇逃，新北市議員羅文崇更指捷運局交維計畫無高度規範，也未行文通知相關公會，公路總局更核發顏男通行證，卻導致事故，捷運局陷人入罪；捷運局強調，事故位置前方已設置多面限高牌面警示。

顏姓駕駛今由基隆市議員林明智、新北市議員沈發惠、陳世榮、羅文崇等人陪同召開記者會，並出示當天行車記錄器，證明曾下車2分30秒查看，當時工地人員告訴他沒事還趕他走，他絕對沒有肇逃。

林明智指出，顏姓駕駛當天拿的是公路總局核發的通行證，且公會函文也指出大型曳引車可通行該路段，既然路面標誌大貨車禁行外側車道，駕駛遵循交通規則走了內側，卻因捷運局施工架高度不足撞上了，新北市政府根本是陷人入罪。

林明智說，貨櫃車板架約1.45公尺至1.5公尺，櫃體高度2.9公尺，因此貨櫃車輛高度至少4.35公尺，是國際標準規格，貨櫃車高度經警方丈量為4.34公尺，捷運局記錄帽梁淨高4.6公尺，期間的高度差，為何會發生意外「不是警方說謊，就是捷運局說謊」，懷疑是螺絲鬆脫，造成施工架下沉，才會撞上。

羅文崇也說，如此重要的捷運工程交維計畫卻沒有限制高度規範，另外如果如捷運局所宣稱沿路有限高4.2公尺標誌，淡金公路那麼重要的幹道為何沒在入口處設置限高門牌；沈發惠更質疑捷運局逕設4.2公尺高度限制，豈不造成所有貨櫃車都無法通行，將嚴重影響淡金公路沿線工業區。

捷運局長趙紹廉表示，事故位置帽梁鋼模未拆除前，鋼構托架淨高為4.6公尺，且於事故位置前方車行方向皆已設置多面限高4.2公尺牌面，警示經過該路段駕駛，關設施皆符合安全規定，故該事故非工安事故

趙紹廉說，淡海輕軌發生4起工安事故，主要是施工廠商自主安衛管理不善與專管、監造單位未盡監督之責，已逐項提出檢討與具體改善計畫，要求廠商加強安衛自主管理

(中時)