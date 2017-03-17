錐麓古道開始收費 登山人數跌近半
太魯閣國家公園知名景點「錐麓古道」，大斷崖美景及「限量」開放入園，每日申請入園爆滿，年年榮登太魯閣境內最熱門步道，昨天正式收費以來，分別僅62、49人入山，較收費前下滑近5成，太管處認為實施初期難免減少，以「平常心」看待。
錐麓古道近年爆紅後，太管處統計去年申請人數3萬多人，平均每天申請件數達近百件，榮登太魯閣公園內攀登路線之冠，錐麓古道平日限定開放96人，例假日增至156人入園，每逢假日往往「一位難求」，讓候補遊客只能望園興嘆。
為維護旅遊品質及步道承載量管制，園方今年落實「使用者付費」原則，將「錐麓古道」列為園區收費第一站並制定入收費機制，自3月16日起，全票200百元、半票為100元，未滿6歲幼童及花蓮秀林鄉民眾免費，門票收入將用於加強步道管養，提升遊憩品質。
錐麓古道全長10.3公里，前年因風災受損，目前採「東進東出」，僅開放約3公里，實施收費首日僅62人入山，較收費前減少3成，昨日更只有49人入園，王姓入園遊客肯定園方收費有利於篩選、控管入園人數，認為200元並不貴；也有遊客認為在全線開放前，應該打3折才合理。
太管處副處長張登文表示，實施收費初期難免會有影響，指出收費以前雖然平日96個名額申請都額滿，但實際入山人數約60、70人，和實施收費後差異並不大，在面臨收費後第一個周末假日，156個入園名額早已滿額，園方也樂觀預估，1個月後遊客將持續回籠。
(中時)
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