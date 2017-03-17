艾莉絲驚爆離婚 「2015年已在日本完成手續」
37歲女星艾莉絲6年前與交往2個月的日本老公荒木留以結婚，育有一女梨梨醬，近年來她一人帶女兒到巴黎工作，日前還發生女兒遭當地小孩霸凌事件，讓眾人十分擔心，沒想到今(17日)稍早她在臉書自曝離婚，透露與前夫已在2015年10月於日本完成手續，「很抱歉讓大家擔心了，真的非常抱歉，但梨梨和我一切安好，請不要擔心。」
艾莉絲表示感謝大家多年來對她的關心，2015年10月她與荒木留以已經在日本完成離婚手續，雙方經過溝通後，和平做出這決定，並透露主因是「雙方在文化上差異、個人職業身份上的隱私問題」，而離婚後，艾莉絲擁有女兒的監護權及扶養權，前夫則有探視權。
艾利絲說，抱歉無法在第一時間公開此事，離婚後她只想著如何獨自扛起照顧女兒責任，三人也努力創造出新的家庭合作模式，到了法國創業生活後，被問到婚姻狀態，「我總是輕描淡寫地迴避或裝做沒事情發生，深怕一旦說出口了之後，便再也止不住內心的情緒」，但只能堅強。
如今艾莉絲和女兒巴黎生活穩定，感謝一年多來身邊親友支持、鼓勵，抱歉讓眾人擔心了，「我們在巴黎的小日子也已經安穩，生活裡時時刻刻充滿著笑聲，並且預計春假將會和梨爸一起去迪士尼樂園渡假，請大家別為我們掛念，也再次感謝大家的關心。」
(中時電子報)
關鍵字：艾莉絲
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