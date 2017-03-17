淡水興仁溪風光再現 「岸」藏自然生態
淡水「興仁溪前洲子9號旁護岸工程、橋梁及頂田寮段護岸改善」完工，本次工程除可以保護河道兩側土壤，避免因大水來時沖刷造成土壤掏空，還能強化河道安全及民眾取水與交通便利性，提升兩岸住戶生活品質外，現在的溪底更是「岸」藏豐富的自然生態。
新北市政府水利局表示，此次「興仁溪前洲子9號旁護岸工程、橋梁及頂田寮段護岸改善」工程讓兩岸農田免於沖刷流失之苦，該工程以兩岸住戶安全為第一優先，積極施作補強工程，且新設人行便橋與利用砌石護岸中之新設階梯，增加市民取水及農民灌溉便利性，提升了住戶居住生活品質，同時達到兼顧生態保育與河岸景觀的目標，重新孕育出一條生意盎然的興仁溪。
(中時)
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