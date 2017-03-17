警查毒品跟監刺青男 驚見罕見制式煙霧彈
嘉義縣民雄警分局日前接獲線報，指嘉義縣太保市一處民宅出入分子複雜，且身上都有刺青，經員警數日埋伏、跟監，昨查獲吳姓男子吸食、持有K他命、安非他命毒品，還查獲制式子彈及1枚罕見的制式煙霧彈，訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
警方表示，經員警連日跟監，昨日晚間進行攻堅、搜索，一舉逮捕25歲吳姓男子等4人，並查獲40公克K他命、一小包安非他命，3顆9釐米制式子彈以及一枚制式煙霧彈。
警方表示，查獲煙霧彈時未仔細看，還以為是手榴彈，隨即呼叫支援，經詳細閱讀英文字母(LT40 SMOKE WHITE)後，才發現是白色煙霧彈，虛驚一場。
吳嫌供稱，K他命是自己吸食所用，安非他命以及子彈是之前借住的友人所有，煙霧彈也是友人線上購買拿去他住處玩賞後留在那裡，警方認為吳嫌避重就輕，正釐清案情中；賴、楊姓男子及陳姓女子則驗尿後請回。
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(中時)
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