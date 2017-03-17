水情吃緊區秧苗損失，每公頃最高補償7500元

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今年水情吃緊影響水稻種植，農政單位提供補助。（廖志晃攝）

今年降雨偏少，為減輕對農友衝擊，農委會配合經濟部針對水情吃緊區域，符合「調整耕作制度活化農地計畫」辦理對象，且於2月10日前申報種稻農友，鼓勵調整耕作模式，休耕種植綠肥除給付每公頃4.5萬元，經濟部額外給予每公頃2.5萬元節水獎勵金；育苗業者損失，每公頃最高補償7500元。

農糧署統計至3月14日止，水情吃緊區域內，已申報休耕面積為2215公頃，較去年同期603公頃增加1612公頃，推估約占受影響區域內稻作面積1成。

為合理利用並活化農地，增加國產糧食供給及創造農業產值，推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵一期種植進口替代雜糧、具外銷潛力、有機及地區特產作物，另一期作配合耕作需求始得辦理休耕措施，且全年僅限一次，避免農地連續休耕。

該計畫已達到鼓勵農田復耕生產，及建立良好耕作制度成效，全年限辦理休耕一次之原則不變，農友倘配合水情調整耕作模式，於本期作辦理休耕，第2期作仍宜恢復種稻或其他作物，以免連續2個期作均休耕。

目前農業用水持續供應，農民仍可繼續種植水稻，日前發生部分育苗業者，因受變更申報影響致秧苗過剩，惟部分區域亦有秧苗不足情況，呼籲同業間可支援調度，減少損失亦可充裕市場需求。

(中時)