歐冠足8強抽籤出爐 皇馬強碰拜仁

皇馬型男C.羅納多（左）和拜仁射手萊萬多斯基將在歐冠8強正面對決。（美聯社資料照）

歐洲足球冠軍聯賽17日進行8強抽籤，尋求衛冕的西甲「銀河艦隊」皇家馬德里可說抽到「籤王」，將對上16強狀況最火熱的德甲「足球好萊塢」拜仁慕尼黑。西甲衛冕軍巴塞隆納與義甲冠軍尤文圖斯也繼2015年決賽後，再次於歐冠淘汰賽狹路相逢。

歐冠8強抽籤對戰表（歐洲足聯中文官網截圖）

拜仁在歐冠16強主客兩回合，都以5比1大勝英超「槍手」巴塞隆納，總比分10比2晉級也是最懸殊的組合。拜仁教頭安切洛提也將對上他的前東家皇馬，2014年皇馬贏得歐冠金盃，當時的總教練就是這位義大利教頭。

皇馬vs.拜仁，最大對決焦點無疑是葡萄牙隊長C.羅納多vs.波蘭隊長萊萬多斯基，這也是兩人繼去年夏天的歐洲國家盃8強後，再一次正面對決。當時萊萬雖替波蘭進球，但比賽以1比1僵持不下，葡萄牙PK獲勝進而奪得歐洲冠軍。

其他組合方面，去年締造稱霸英超神話的「狐狸」萊斯特城，將要遭遇硬朗的上季歐冠馬德里競技，想要繼續前進將是一大考驗。德甲「大黃蜂」多特蒙德擇要碰上法甲摩納哥。

(中時電子報)