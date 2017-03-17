加航6/9復飛台灣 台北溫哥華未稅1萬7
加拿大航空6月9日將復飛台灣，今天起全力促銷，台北溫哥華經濟艙來回未稅最低新台幣1萬7000元。
加拿大航空在2003年退出台灣市場，因看好台灣與加拿大旅遊市場，去年宣布今年6月9日復飛台灣，使用波音787-9全新夢幻客機。
總代理萬鈞旅行社說，今年適逢加拿大航空80歲，同時也是加拿大建國150週年，預期會吸引大批旅客至加拿大旅遊。
加拿大航空即日起全力促銷，台北溫哥華來回經濟艙最低票價未稅1萬7000元，豪華經濟艙未稅3萬5175元、商務艙未稅7萬9356元，經濟艙促銷期到4月10日，豪華經濟艙及商務艙促銷期到3月24日。
萬鈞旅行社說，加航台北溫哥華時間帶非常理想，台北出發是下午3時55分，到加拿大時間因時差關係，是當天上午11時25分，回程加拿大時間是上午11時10分，隔天下午2時15分到台灣，對中南部旅客很方便。
除了加航赴加拿大旅遊，旅客也可透過加航空溫哥華樞紐，當日可轉機到維多利亞、多倫多、蒙特婁、渥太華等13個以上加拿大城市，或當天轉機到美國洛杉磯、舊金山、聖荷西、西雅圖、芝加哥、波特蘭、達拉斯。1060317
(中央社)
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