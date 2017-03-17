財務惡化 東芝信評展望遭標普連砍2級
國際信用評等公司標準普爾（Standard & Poor's）再次調降東芝公司（Toshiba）信用評等；同時警告，由於東芝旗下美國核能事業鉅額虧損，東芝財務正急速惡化。
標準普爾一口氣調降東芝信評展望2級至CCC-，進一步打入垃圾等級。標準普爾去年12月和今年1月已接連調降東芝信評。
標普表示：「東芝未來6個月無法及時履行債務，或者進行我們歸類為壞帳的債務重整可能性越來越高。」
標普說，東芝數十億美元的虧損恐倍增，面臨遭東京證交所下市的尷尬可能性。
標普表示：「東芝美國核能事業相關的龐大虧損和財務負擔將擴大，增添重整和銀行金援的不確定性。」
東芝股價今天反彈走高，媒體披露，東京當局考慮動用政府資金，支持東芝旗下記憶體晶片事業分拆獨立。日本政府否認這項報導。1060317
(中央社)
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